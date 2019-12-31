YILBAŞI KUTLAMALARI ÖNCESİ ORTAKÖY'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul,()

Beşiktaş Ortaköy'de yapılacak yılbaşı kutlamaları öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yılbaşı kutlamaları için İstanbul'un birçok noktasında süren hazırlıklar devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ortaköy'de de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

2020'ye girmeye saatler kala vatandaşlar yılbaşı kutlamalarının olacağı Ortaköy Meydanı'na akın etmeye başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarafından meydan girişine yerleştirilen bariyerlerle geçişler kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Ayrıca polisler, vatandaşlara üst araması yapıyor.



Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Ortaköy'den görüntüler

-Güvenlik önlemleri

-Üst arama

-Muhabir anons

-Genel ve detay





