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  YILBAŞI GECESİ KANGAL VE AKBAŞLAR DA İSTANBUL SOKAKLARINDA OLACAK

- TAKSİM'DE YENİ YIL ÖNLEMLERİ ANLATILDI Haber-Kamera: Çağatay KENARLI- Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA - Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni yıl kutlamaları kapsamında alınan emniyet tedbirleri Taksim Gezi Parkı'nda...

  YILBAŞI GECESİ KANGAL VE AKBAŞLAR DA İSTANBUL SOKAKLARINDA OLACAK

- TAKSİM'DE YENİ YIL ÖNLEMLERİ ANLATILDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI- Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA - Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni yıl kutlamaları kapsamında alınan emniyet tedbirleri Taksim Gezi Parkı'nda Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından basın mensuplarına anlatıldı. İstanbul'da yılbaşı gecesi 37 bin polis görevli olacak. Polisler; simitçi, çöpçü, ayakkabı boyacısı kılığında da sokaklarda olacak. 

KANGAL VE AKBAŞLAR İLK DEFA GÖREV YAPACAK 
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından başlatılan 'Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve Akbaş yetiştirme projesi' kapsamında yetiştirilen 12 kangal ve 10 akbaş cinsi köpeğin ilk defa görev yapacakları öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Simitçi ve ayakkabı boyacısı kılığındaki polisler 
-Çöpçü kılığındaki polis 
-Kangal ve Akbaş cinsi köpeklerden görüntü 
-Özel harekat ekiplerinden görüntü


 

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