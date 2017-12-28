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  YILBAŞI GECESİ 37 BİN POLİS İSTANBUL SOKAKLARINDA OLACAK

Çağatay KENARLI / İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yılbaşı gecesi İstanbul genelinde alınacak önlemlerle ilgili dün toplantı yaptı. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre; etkinliklerinin yapılacağı eğlence...

  YILBAŞI GECESİ 37 BİN POLİS İSTANBUL SOKAKLARINDA OLACAK

Çağatay KENARLI / İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yılbaşı gecesi İstanbul genelinde alınacak önlemlerle ilgili dün toplantı yaptı.
Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre; etkinliklerinin yapılacağı eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları AVM, havalimanları, metro, marmaray ve metrobüs durakları, otogarlar ve tren garlarında 21 Aralık'tan itibaren gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alınmaya başlandı.
Alınanı tedbirler kapsamında, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin polis, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin polis ve 117 zırhlı araç görev yapacak.

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