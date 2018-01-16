- YIKILAN NAKLİYECİLER SİTESİ'NDE MOLOZLAR ARASINDA CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde yıkılan Zeytinburnu'ndaki Ambarlar Nakliyeciler Sitesi'nde molozlar arasında ceset bulundu.

Yıkılan binalar arasında dolaşan özel güvenlik görevlileri molozlar arasında ceset görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Detaylar