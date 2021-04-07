YİK Üyesi Cemil Çiçek Tekkeye giden Amiral için bakın ne dedi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, “tekkeye giden amiral” görüntüsüne ilişkin konuştu. Çiçek, “Belli bir kurumda görev yapıyorsanız, oranın şartlarına, kurallarına, kaidelerine uymak mecburiyetindesiniz” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sefa Uyar'un sorularını cevaplayan Cemil Çiçek, tekkeye giden amiral görüntülerini doğru bulmadığını belirterek, “Belli bir kurumda görev yapıyorsanız, oranın şartlarına, kurallarına, kaidelerine uymak mecburiyetindesiniz” dedi. 15 Temmuz darbe girişimini anımsatan Çiçek, “Birtakım din kisvesi altındaki bazı grupların milletin başına ne bela açtığını gördük. Bu belayı daha def edememişken, aynı anlama gelebilecek bir kısım davranışlar doğru değil. Yeterli dersleri daha çıkarmadığımız anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Konuyu askerlik özelinde de değerlendiren Çiçek, “Askerlik, belli kurallara, disiplinlere uyma mecburiyeti olan bir meslektir. Aksi takdirde askerlik olmaz, orası bir fikir, düşünce kulübü gibi olur. O zaman da disiplin kalmaz. Ben şahsen doğru bulmam. Uymuyorsa, evvela verdiği sözde durmuyor. İkincisi, Türkiye bunca sıkıntı içerisindeyken yerli yersiz tartışmalara da kaynak teşkil ediyor. İçinden geçtiğimiz süreçte, bu sürecin sıkıntılarını da hesaba katarak, herkes sorumlu davranmalı, sorunlu davranmamalı” dedi.