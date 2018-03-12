-  YERLİ MALA OLAN ÖN YARGIYI KIRMAK İÇİN BİR ARAYA GELECEKLER

-Türkiye'nin ilk yerli üretim fuarı kapılarını Ankara'da açacak

* Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi,

" 'Avrupa malıysa iyidir, Çin malıysa kötüdür, Türk malıysa almayız' gibi bir ön yargı var. Bu ön yargıları fuarda kırmaya çalışacağız"

İstanbul

İNŞAAT sektörünün tedarikçileri ile uygulamacıları bir araya getirecek Türkiye İnşaat Teknolojileri Endüstriyel Yapı Fuarı (TEBİF) 19 Nisan'da Ankara Congresium Fuar Merkezi'nde başlayacak. Türk yapı sektörünün malzeme kalitesi ve işçilik konusunda dünya ile yarıştığını söyleyen Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, " Bize göre ülkemizin geleceği yerli üretimden geçiyor. Türk yapı sektöründe ithalatın yüzde 2 oranında. Yerli üretimin tercih edilebilmesi için bunu çok iyi şekilde tanıtmamız ve sunmamız gerekmektedir. Fuarımız hem yerli ürünlerin tanıtılmasına hem de sektörümüze yeni değerler katacaktır" dedi.

"ÖZEL SEKTÖRLE DEVLET KURUMLARINI BİR ARAYA GETİRİYORUZ"

Artı2 Fuarcılık'ın organize ettiği etkinlikte TOKİ, Emlak Konut, KİPTAŞ gibi devlet kurumlarına iş yapan firmalar bir araya gelecek. Özel sektörle devlet kurumlarının bir araya getirilip yerli üretimi desteklemeyi amaçladıklarını söyleyen İpekçi, " Fuar aynı zamanda devlet kurumlarımızın üretici firmalara kolay ulaşmasını da sağlayacak. Amacımız yerli üretim yapan firmalarla kamu sektöründe çalışan mühendisleri bir araya getirmek. Üretici firmalar ürün çıkardıklarında tanıtmakta zorluk çekiyorlar, ürünleri kurumlara götürüp orada çalışanları bir araya getirmek zor. Üretici firmalar ürünlerini fuara getirip kamudaki yetkililere 4 gün boyunca anlatmak, kendilerini ispatlamak fırsatı yakalarken, kurumdaki mühendisler de piyasayı tanıyacak" diye konuştu.

100'ün üzerinde yerli üretim yapan firmanın katılımını beklediklerini aktaran İpekçi, fuarında doluluk oranın yüzde 60 civarında olacağını ve 10 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini dile getirdi.

"YERLİ MALA OLAN ÖN YARGILARI KIRACAĞIZ"

Türkiye'de yapı malzemeleriyle ilgili yerli üretim çok yüksek olduğunu aktaran İpekçi, "Yapı malzemelerinin sadece yüzde 2'si yurt dışından geliyor gerisi Türkiye'de üretiliyor. 'Avrupa malıysa iyidir, Çin malıysa kötüdür, Türk malıysa almayız' gibi bir ön yargı var. Bu ön yargıları fuarda kırmaya çalışacağız. Biz yerli üreticimize güveniyoruz ve başarılı olduklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜRÜN SATMANIN YOLU TANITMAKTAN, TANITIMININ YOLU DA FUARDAN GEÇER"

Yerli üretimin desteklenirse daha iyi olacağını vurgulayan İpekçi, "Arz var talep yoksa o arz hiçbir şeye yaramaz. Teknolojinin gelişmesi, firmaların daha iyi mal üretebilmesi için mutlaka kazanmaları lazım. Kazanmanın da yolu satıştan geçer, satabilmek içinde tanıtmak lazım, tanıtmak için de fuar" dedi.

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİ YERLİ ÜRETİMDEN GEÇİYOR"

Türk yapı sektörünün malzeme kalitesi ve işçilik konusunda dünya ile yarıştığının altını çizen Mehmet İpekçi, “Siz istediğiniz kadar yüksek teknolojili ürünler üretin. Bunu karşı tarafa iletemediğiniz zaman attığınız tüm adımlar boşa gitmiş olur. Ülkemizin geleceği yerli üretimden geçiyor. Fuarımız hem yerli ürünlerin tanıtılmasına hem de sektörümüze yeni değerler katacaktır" diye konuştu.

Fuar 19-22 Nisan'da Ankara'da, girişler ise ücretsiz.

Görüntü Dökümü:

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- Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi röp.

- Yapılmış fuardan detay görüntüler

