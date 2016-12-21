YENİKÖY'DE KURU YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU (4)

Baş Kılavuz kaptanı Saim Oğuz Ülgen; "Gemi kaptanının tecrübesizliği, İstanbul Boğazı'nın mevcut şartları ile ilgili tecrübe kazanmamış olması ve sonuçta klavuz kaptanı almaması, bu işin en önemli sebeplerden birisidir"

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM-İdris TİFTİKÇİ / İstanbul

Yeniköy'de sabah saat 08.20'de Ukrayna Odessa Limanı'nda harekete ederek Mısır'a giden Panama bandıralı kuru yük gemisi sahile metreler kala kayaya oturdu.

Olay yerine gelen Baş Kılavuz kaptanı Saim Oğuz Ülgen, basın mensuplarına geminin neden karaya oturmuş olabileceğine dair teknik bilgiler verdi.

"KILAVUZ KAPTAN OLMAMASI EN ÖNEMLİ SEBEPLERDEN BİRİDİR"

Ülgen'in verdiği bilgiler şöyle: Ana akıntı Karadeniz'den girer Marmara'ya iner. Anafor Akıntı da İstanbul Boğazı'nı kıvrımlarındaki burunlara çarpar ve geri döner. Arkama bakarsanız; hiç akıntıyı görmezsiniz, akıntı yokmuş gibi. Ama bu anafor akıntı alttan işliyordur. Onu hiçbir gemi kaptanı bilmez. Ana akıntıyla inen gemi kaptanı ki, bu gemi kuvvetle muhtemel öyle. Yeniköy dönüşünü yapmak istediğinde dümenini sancağa basmıştır. Biraz da Yeniköy sığlık şamandırasını yakın dönmüşse o dümen açısıyla gemisini döndürmeye başlamıştır. Kuvvetle muhtemel anafor akıntısının nerede içine girdiğini ve ne zaman dümeni iskeleye basması gerektiğinin tecrübesi olmadığından dolayı o anafor akıntısı dümenden daha fazla gemiye kumanda eder ve geminin provasını İstinye, daha sonra bizim bulunduğumuz yer, sonra Eski Başbakanımız Tansu hanımın yalısı, sonra Yeniköy Vapur İskelesine çevirmeye başlar. İşte 'sahile gidiyorum' diye korkan gemi kaptanı, 'Ben sahile gitmeyeyim stop' dediği anda kurtulmasına imkan yoktur. Çünkü, bu geminin boyuna ve ataletine göre durabileceği mesafe en az 5 gemi boyudur. 1 kilometreye yakın. Geminin dönüş yeri ile sahil arasında 1 kilometrelik mesafe olmadığı için karaya oturması takdiri ilahinin vecibesidir. Ama bu olay Allah'tan değil, kullardan gelen bir sonuçtur. Dolayısıyla gemi kaptanının tecrübesizliği, İstanbul Boğazı'nın mevcut şartları ile ilgili tecrübe kazanmamış olması ve sonuçta kılavuz kaptanı almaması, bu işin en önemli sebeplerden birisidir. Kılavuz kaptan olsaydı ödeyeceği miktar belki 3 birimdi. Ama şimdi gemi eğer kendi imkanlarıyla buradan kurtulamazsa gemi armatörünün ödeyeceği birim belki 300 birim veya 400 birim gibi büyük miktarlara patlayacak.

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- Kılavuz kaptan Saim Oğuz Ülgen'in açıklamaları

21.12.2016 - 16.20 Haber Kodu : 161221122