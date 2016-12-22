YENİKÖY'DE KARAYA OTURAN KURU YÜK GEMİSİNİN KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul
Yeniköy'de dün karaya oturan Panama bandıralı Star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
Görüntü Dökümü:
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- Gemiden görüntüler
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul Yeniköy'de dün karaya oturan Panama bandıralı Star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Görüntü Dökümü: ---------------------- - Gemiden...
22 Aralık 2016 Perşembe 09:29
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul
Yeniköy'de dün karaya oturan Panama bandıralı Star Harmony isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
Görüntü Dökümü:
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- Gemiden görüntüler
|İmsak
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