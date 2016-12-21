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YENİKÖY'DE KARAYA OTURAN KURU YÜK GEMİSİ KURTARMA ÇALIŞMALARI YARINA KALDI

-Kurtarma çalışmaları süresince İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak uluslararası deniz trafiğine kapatılacağı duyuruldu. Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul İstanbul ve Marmara, Ege, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası'ndan yapılan...

YENİKÖY'DE KARAYA OTURAN KURU YÜK GEMİSİ KURTARMA ÇALIŞMALARI YARINA KALDI

-Kurtarma çalışmaları süresince İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak uluslararası deniz trafiğine kapatılacağı duyuruldu.



Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

İstanbul ve Marmara, Ege, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kılavuzsuz olarak Kuzey-Güney yönünde seyir yapan Panama Bayraklı, Star Hormony isimli geminin bugün saat 08.20'de Yeniköy dönüşünde karaya oturmak suretiyle deniz kazasına sebebiyet verdiği belirtildi.

"İSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ULUSLARARASI DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILACAK"

Açıklamada, "Gemi kaptanının kendi imkanları ile kurtarma talebine istinaden bahse konu gemiyi kurtarma operasyonun 22.12.2016 tarihinde 08.00-12.00 saatleri arasından yapılacak olup, belirtilen tarih ve saatlerde İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak Uluslararası deniz trafiğine kapatılacaktır. Yerel trafik seyir yapan tüm gemi/deniz araçlarının Yeniköy bölgesinde, sözkonusu operasyon dahilindeki gemi ve deniz araçlarına çapariz vermeyecek şekilde seyir yapmaları ve seyir süresince ilgili istasyonların yapacağı ikaz/uyarılara uymaları gerekmektedir. Seyir, can ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizlere/ ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulur." denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gemiden detay görüntüler

 

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