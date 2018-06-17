 - YENİKAPI MİTİNG ALANININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" saat 17.00 sıralarında havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Havadan alanın görüntüleri
Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" saat 17.00 sıralarında havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü: ------------- -Havadan alanın görüntüleri
17 Haziran 2018 Pazar 17:30
Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" saat 17.00 sıralarında havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Havadan alanın görüntüleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:03
|05:24
|13:16
|17:17
|20:47
|22:48