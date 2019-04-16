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YENİKAPI İSKELESİ'NDE BİR ERKEĞE AİT CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,() Fatih, Yenikapı İskelesi'nde 83 yaşında bir erkeğe ait ceset, bulundu.  Yenikapı İDO İskelesi'nde saat 13.00 sıralarında suda hareketsiz duran bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık...

YENİKAPI İSKELESİ'NDE BİR ERKEĞE AİT CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,()
Fatih, Yenikapı İskelesi'nde 83 yaşında bir erkeğe ait ceset, bulundu. 
Yenikapı İDO İskelesi'nde saat 13.00 sıralarında suda hareketsiz duran bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve zabıta deniz polisi ekipleri denizdeki adamı iskeleye çıkardı. Sağlık ekiplerini, iskeleye çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin yaptığı incelemede cesedin 83 yaşındaki Ahmet Şapaloğlu'na ait olduğu belirlendi. Şapaloğlu'nun cesedi, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye konularak ambulansla Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Sahil güvenlik ekiplerinden görüntü
-Zabıta ve deniz polisi ekiplerinden görüntü
-Şapaloğlu'nun ambulansa götürülmesi
-Genel ve detaylar

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