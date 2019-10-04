YENİDEN Tekvando Şampiyonu, Annesinin öldüğünü, şampiyon olduktan sonra öğrendi

Hocasının ölüm haberini maçtan sonra verdiği Gültekin, "Anneme şampiyonluk sözümü vermiştim, Birinciliğimi ona adıyorum" dedi

ANKARA'da 5 yıl önce çöpten atık toplarken spor hocası tarafından fark edilip, tekvandoya başlayan Osman Gültekin (15), 4 Ağustos'ta annesi Meryem Gültekin böbrek yetmezliğinden öldüğü gün, Tekvando Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu. Antrenörünün, olumsuz etkilenmemesi için annesinin ölüm haberini şampiyonluk maçından sonra verdiği Osman Gültekin, "Anneme birinci olacağıma dair söz vermiştim. Birinciliğimi anneme adıyorum" dedi. Spor salonu işleten, tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştiren Özcan Ağırdaş, 5 yıl önce salonun karşısındaki çöpten plastik atık toplayan Osman Gültekin'i fark etti. Gültekin, Ağırdaş'ın yönlendirmesiyle onun spor salonunda tekvandoya başladı. Babası ayakkabı boyacısı olan ve Altındağ'da gecekonduda yaşayan İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Osman Gültekin, zamanla kendisini geliştirip, çeşitli şampiyonalarda önemli dereceler elde etti. Osman Gültekin, son olarak geçen 4 Ağustos'ta Ankara'da yapılan Tekvando Balkan Şampiyonası'na katıldı ve altın madalya kazandı.

ŞAMPİYON OLDUĞU GÜN, ANNESİ ÖLDÜ

Osman Gültekin'in, şampiyonluk maçına çıkmadan önce, uzun zamandır organ yetmezliği tedavisi gören annesi Meryem Gültekin'i (43) kaybettiği ortaya çıktı. Antrenörünün, olumsuz etkilenmemesi için annesinin ölüm haberini Osman Gültekin'e, şampiyonluk maçından sonra verdiği öğrenildi. Karşılaşmanın ardından annesinin öldüğünü öğrenen Osman Gültekin, "Babam, hocama annemin vefat ettiğini söylemiş; ama hocam beni maçtan geri çekmedi, bana o an söylemedi. Orada maçı kazandıktan sonra hocam bana annemin rahatsız olduğunu söyledi ve direkt annemin yattığı 29 Mayıs Hastanesi'ne gittik. Orada annemin vefat ettiğini söylediler" dedi.

'BİRİNCİLİĞİMİ ANNEME ADIYORUM

Tekvandoya başlamadan önce çöplerden atık toplamasının yanında ayakkabı boyacılığı yapan ve sanayide çırak olarak da çalışan Osman Gültekin, annesine, Balkan Şampiyonası'nda birinci olacağına dair söz verdiğini hatırlatarak, "'Birinciliğimi anneme adıyorum. Bundan sonra hedefim tüm katıldığım şampiyonlarda birinci olmak. Ama yetkililerin, devlet büyüklerimizin bana sahip çıkmasını istiyorum. Türk bayrağımızı şampiyonalarda birinci olup dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu

'EN BÜYÜK HAYALİM BABAMA EV VE ARABA ALMAK'

Hocası Özcan Ağırdaş’ın kendisini 5 sene önce fark etmesinden beri bu sporu çok severek ve isteyerek yaptığını söyleyen Osman Gültekin, "Spor hayatıma çok olumlu bir şekilde etki ediyor. Spor yaptığım için okulda hocalarım derslerde ayrı bir yardımcı oluyor, notlarımı yükseltiyor. Bu sene Balkan Şampiyonu oldum, ileride dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. En büyük hayalim babama bir ev ve araba almak" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Osman Gültekin'in, antrenörü Özcan Ağırdaş ile antrenman yaparken

-Osman Gültekin ile röp.

-Şampiyonluk maçının görüntüleri

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()

