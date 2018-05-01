Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

  (yeniden) TAKSİM MEYDANI'NA GİRMEYE ÇALIŞAN 3  KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - YILMAZ BEZGİN - İdris TİFTİKCİ / İstanbul   Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydan'a slogan atarak yürüyen biri kadın üç kişi gözaltına alındı.  Ellerinde “Yaşasın 1 Mayıs" yazılı parkart ile...

  (yeniden) TAKSİM MEYDANI'NA GİRMEYE ÇALIŞAN 3  KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - YILMAZ BEZGİN - İdris TİFTİKCİ / İstanbul  
Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydan'a slogan atarak yürüyen biri kadın üç kişi gözaltına alındı. 
Ellerinde “Yaşasın 1 Mayıs" yazılı parkart ile Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürüyen biri kadın üç kişiye polis müdahale etti. Slogan atan iki kişinin direnmesi üzerine polis yere yatırarak kelepçe taktı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne götürüldü.


Görüntü Dökümü:
--------------------
- Slogan atan üç kişi
- Pankartın görüntüsü
- Polisin ters kelepçe yapması
- Kadının slogan atması
- Kadının gözlatına alınması
- Detaylar 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314