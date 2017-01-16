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(Yeniden) Kargo uçağı düştü: ölü sayısı 19'a yükseldi

Tolga ÖZBEK/BİŞKEK,() – Bişkek Havalimanı’na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştüğü bildirildi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti. Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre; uçakta bulunan...

(Yeniden) Kargo uçağı düştü: ölü sayısı 19'a yükseldi

Tolga ÖZBEK/BİŞKEK,() – Bişkek Havalimanı’na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştüğü bildirildi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti.

Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre; uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Düşen uçağın daha önceki iniş ve kalkışlarından sosyal medyaya yansıyan görüntüler

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