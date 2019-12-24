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(YENİDEN)KAĞITHANE'DE KARISINI VURAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

*Kağıthane'de boşanmak isteyen eşine kurşun yağdırdı *Eşini vuran Yasin E. yol kenarında ölü olarak bulundu. Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL-Gülseli KENARLI/İSTANBUL,() Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak...

GÜNDEM 24.12.2019, 19:04
(YENİDEN)KAĞITHANE'DE KARISINI VURAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

*Kağıthane'de boşanmak isteyen eşine kurşun yağdırdı
*Eşini vuran Yasin E. yol kenarında ölü olarak bulundu.

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL-Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()
Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak için iş yerine gelen Yasin E., barışma teklifini kabul etmeyen eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna üç kurşun isabet eden Öznur E. kanlar içinde yere yığılırken saldırıyı gerçekleştirip, olay yerinden kaçan Yasin E.  yol boyunda ölü olarak bulundu.
Olay, Kağıthane, Seyrantepe Mahallesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre muhasebeci Öznur E. yaklaşık bir ay önce eşi Yasin E.'den ayrılmak için boşanma davası açarak annesinin evine yerleşti. Bir süredir eşiyle barışmak için uğraşan Yasin E. zaman zaman eşinin iş yerine gelerek eşini ikna etmeye çalıştı. Bugün çiçek alarak Öznur E.'nin iş yerine gelen Yasin E. eşine barışma teklifi etti. Ancak Öznur E. bu teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine Yasin E. silahını çıkararak eşine rastgele ateş etmeye başladı. Öfkeli kocanın silahından çıkan üç kurşun Öznur E.'nin vücuduna isabet ederken, talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren koca ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

YARALI KADIN HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çalışanlar iş arkadaşlarını kanlar içinde yerde görünce büyük bir panik yaşadı. Kısa süreliği paniği atlatan çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Öznur E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastanede yaşam mücadelesi veren Öznur E.'nin 18 yıldır evli olduğu, 13 yaşında bir kız ve 1 yaşında erkek çocuğu olduğu belirtildi.  

EŞİNİ KURŞUN YAĞDIRAN YASİN E. YOL BOYUNDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Polis ekipleri eşine kurşun yağdırarak, olay yerinden kaçan Yasin E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yasin E. bir süre sonra yol boyunda ölü olarak bulundu. 

BIKTIK ARTIK, BİR ERKEK OLARAK UTANIYORUM
Talihsiz kadının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirten görgü tanığı Osman Şahin, "Namaz kılıyordum, üç el silah sesi duydum. Metal sesi olduğunu düşündüm. Bağrışmaları duyunca karşımızda bulunan iş yerinde çalışan bir kadının kocası olduğunu düşündüğümüz bir kişi tarafından üç el ateş edilerek yaralandığını öğrendik. Mermilerin biri boynuna, bir ayağına bir de mide boşluğuna isabet etmiş. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İki çocuğu varmış, çocuklardan biri hastaymış. Çocuklarının geçimini sağlamak adına kendi başına çalışan bir anneden bahsediyoruz. Ağlamak üzereyim, bıktık artık kadın cinayetlerinden. Bu tarz olayların bir daha tekrarlanmaması için idam cezasının getirilmesini istiyoruz. Bu ülkeye artık idam gelsin" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
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-Yasin E.'nin bulunduğu yer 
-Polis ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Detaylar
GEÇİLEN
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-Olay yerinden detay
-Polis ekiplerinden detay
-Vatandaşla röportaj
-Hastanenin önünden görüntü
-Genel detaylar


 

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