 (yeniden) KADIKÖY'DE "EVET" DEMEK ESENYURT'TA "EVET" DEMEKTEN  5 KAT PAHALI...

Haber: Gül KABA-İlknur SARGUT/İSTANBUL, ()

İSTANBUL'da nikah fiyatları cep yakıyor. 'Evet' demenin maliyeti 919 lirayı buluyor. Nikah fiyatları, 'hafta içi' ve 'hafta sonu' diye ayrılırken memuru nikah kıymak için düğün salonuna davet etmek de ekstra bir ödeme gerektiriyor.

Nikah sezonu nisan ayı itibariyle açıldı. İstanbul'un birçok ilçesinde randevular şimdiden doldu. Saçı, makyajı, düğün yeri derken bir de nikah masasına oturmanın maliyeti evlenecek çiftleri düşündürdü. İstanbul'un 13 belediyesinin talep ettiği nikah fiyatlarını derledik. Buna göre, hafta içi 98 lira ile en ucuz nikah Fatih Belediyesi'nde kıyılırken en pahalı nikahın adresi ise 268 buçuk lira ile Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi oldu. Hafta sonu ise en ucuz 150 lira ile Esenyurt Belediyesi, en pahalı 788 buçuk lira ile yine Kadıköy Belediyesi A salonu için talep edildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta sonu 350, pazartesi, salı 100, çarşamba, perşembe ve cuma 200 lira; nikah için istenen belgeler, sağlık raporu, 5 resim, nüfus cüzdanı fotokopisi. Genelde akşam üzeri için nikah saati bulmak zor, öğlen araları müsait.

ESENYURT BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 100, hafta sonu 150 lira. Hafta içi düşünüyorsanız mayıs sonu, hafta sonu ise eylül ayında yer var. Haziran, temmuz ve ağustos ayları dolu. Kimlik fotokopisi, 4 adet resim ve aile hekimi onaylı sağlık raporu isteniyor. Eğer nikahı belediye başkanı kıyarsa ekstra ücret ödemenize gerek yok.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 163 lira, eğer başka ilçede oturup Ataşehir Belediyesi'nde nikah kıydırmak istiyorsanız 200 lira. Hafta sonu 303 lira, eğer başka ilçede oturuyorsanız 678 lirayı gözden çıkaracaksınız.

BAĞCILAR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 120, hafta sonu 300 lira. Başka ilçede oturup Bağcılar'da nikah kıydırmak istiyorsanız hafta içi 250, hafta sonu 450 lira ve izin belgesi getirmeniz şart. Nikahınızı belediye başkanı kıysın istiyorsanız fiyat değişmiyor özel kalem ile görüşmeniz lazım. Nikahı düğün salonunda kıymak istiyorsanız ise fiyat farkı söz konusu. Nisan ve mayıs ayları tamamen dolu.

FATİH BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 98, hafta sonu Ali Emiri Kültür Merkezi 183, Tahtakale 250 lira. Eğer nikah düğün salonunda kıyılacaksa 258 lira. Belediye başkanı nikahınızı kıysın istiyorsanız davetiye bırakmanız yeterli fiyat farkı yok. Hafta sonları genelde dolu, hafta içi müsait.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 120, hafta sonu 500 lira. Eğer nikahı düğün salonunda kıydırmak isterseniz 500 lira belediye başkanı kıysın isterseniz fiyat farkı yok. İstenen belgeler; sağlık raporu, 4 adet fotoğraf, kimlik fotokopileri.

AVCILAR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 160, hafta sonu 350 lira. Nikahı düğün salonunda istiyorsanız konumuna göre fiyatı değişiyor. Belediye başkanı kıysın isterseniz fiyat farkı yok. Hafta içi müsait, hafta sonu dolu. 5 adet resim, sağlık raporu, kimlik fotokopisi isteniyor.

KADIKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi A salonu 268 buçuk, izin belgeli, yabancı uyruklu 368 buçuk, hafta sonu A salonu 788 buçuk, izin belgeli, yabancı uyruklu 918 buçuk lira. B salonu hafta içi 9.00 ile 11.45 saatleri arası 118 buçuk, törensiz 183 buçuk, hafta sonu 588 buçuk, izin belgeli yabancı uyruklu 768 buçuk lira. Dış nikah fiyatları ise bir hayli yüksek. Kokteyl salonunda nikah kıydırmak 918 buçuk liraya kadar çıkıyor.

BEYOĞLU BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 100, hafta sonu 240 lira. Belediye sınırları için düğün salonunda 388 buçuk lira, belediye sınırları dışında ise 618 buçuk lira. Nikahı belediye başkanı kıysın istiyorsanız özel kalemle görüşmeniz gerekiyor.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 168 buçuk, hafta sonu 250 lira, ilçe içi 358, ilçe dışı 458 lira.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 200, hafta sonu 365 lira.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi nikah kıyılmıyor, hafta sonu 298 buçuk lira. Nikah düğün salonunda yapılacaksa 498 buçuk talep ediliyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 150, hafta sonu 250 lira. Düğün salonunda düşünüyorsanız hafta içi 250 lira, hafta sonu 300 lira.



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-Arşiv nikah görüntüleri