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(YENİDEN) GÜNGÖREN'DE TRAFİK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL Güngören'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi.  1 Kişi ölürken 1 kişi yaralandı. Çinçindere Caddesi'nde 06 AFS 948 plakalı...

(YENİDEN) GÜNGÖREN'DE TRAFİK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL
Güngören'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi.  1 Kişi ölürken 1 kişi yaralandı.
Çinçindere Caddesi'nde 06 AFS 948 plakalı aracın sürücüsü Veysel Yıldız ile aynı istikamette ilerleyen otomobilin sürücüsü, "yol
verme" konusunda tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü aracın önünü keserek, Yıldız'a ve araç içinde oturan kadına tabancayla ateş açtı.
Kadın vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybetti. Yaralanan Veysel Yıldız, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden uzaklaşan ve bir sokak ilerde araçtan inerek yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polisin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Otomobilden görüntü
-İnceleme yapması
-Detaylar


 

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