(YENİDEN)- FATİH SAHİLİ'NDE YAŞLI ADAM DENİZE DÜŞTÜ 

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL

Fatih Yenikapı Sahili'nde 81 yaşındaki Kibar Sancar bilinmeyen bir nedenden dolayı denize düştü. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği(TÜRK-SAR) ekipleri tarafından çıkarılan Sancar, hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 81 yaşındaki Kibar Sancar, bilinmeyen bir nedenden dolayı denize düştü. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sahilde bulunan ekipler de harekete geçerek yaşlı adamın denize düştüğü yere gitti. Ekipler, denize düşen yaşlı adamı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sancar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Sancar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Denize düşen Sancar'ı kurtaran TÜRK-SAR baş kaptanı Umur Zamanoğlu, "Harekat merkezine, vatandaşın ihbarı üzerine görevli botumuz çıkış yapıyor. Çıkış yaptıktan sonra denize düşen kazazedeyi denizden çıkartıyor. İlk müdahaleyi yapıyor arkadaşlarımız. Maalesef kalp durmuş bir şekilde bota alınıyor. Geri döndürme çalışmaları yapılırken 112 ekipleri intikal ediyor. 112 ekipleri de kalp masajı yapıyorlar. Durumunun stabil olması ve dönme ihtimaline karşı hastaneye kaldırılıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: (ÖZEL)

-Denize düşen vatandaşın bottaki görüntüsü

-Denize düşen vatandaşı karaya çıkarma

-Sağlık ekiplerin vatandaşa kalp masajı yapması

-Deniz Arama ve Kurtarma Birliği baş kaptanı Umur Zamanoğlu röp

-Genel ve Detaylar



05.04.2018 - 16.30 Haber Kodu : 180405145