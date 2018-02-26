(YENİDEN)ERDOĞAN'A ÜNLÜ İSİMLERDEN DOĞUM GÜNÜ ZİYARETİ 

Harun UYANIK - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda ünlü isimleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Koçdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Zeynep Kartal, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile Osman Soykut'ur bulunduğu ünlü isimleri Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

Ziyarette Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade eden sanatçıların, Erdoğan'ın doğum gününü de kutladığı öğrenildi.

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-Ziyaretten fotoğraf