(YENİDEN)DHA YURT BÜLTENİ-14

DÜZCE'de, Türk Eğitim-Sen üyesi tarih öğretmeni Abidin Gel'in, sosyal medyada 'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası' yaptığı suçlamasıyla tutuklanmasına sendika üyeleri ile MHP'liler basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Tarih öğretmeni Abidin Gel, Facebook hesabında FETÖ propagandası yaptığı suçlamasıyla dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adliye önünde toplanan MHP İl ve İlçe teşkilatıları yönetim kurulu ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, basın açıklaması yaptı. MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz, Abidin Gel'in, yıllarca Ülkü Ocakları dergisinde emek verdiğini, seminerler düzenleyip birçok öğrenciyi vatanını seven bireyler haline getirdiğini söyledi. Yılmaz, Abidin Gel'in sokaklardaki öğrencileri ellerinden tutup Ülkü Ocakları'na getirerek FETÖ, PKK, DHKP-C, El-Kaide gibi örgütlerin kucağına düşmemeleri için çaba harcadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bu çalışmaları yapan değerli öğretmenimiz, devlet içine çöreklenmiş bu tür hain örgütlerin elemanları ve iş birlikçileri tarafından hedefe oturtulmuştur. Yıllarını, FETÖ gibi devleti ele geçirmeye çalışan hain örgütlerle mücadeleyle geçirmiş, Abidin öğretmen ve ülkücü Türk milliyetçisi diğer arkadaşlarımızın soruşturmalara dahil edilmesi, görevden alınması, tutuklanması ne maksat taşımaktadır? Yıllarını FETÖ denilen hain örgütün içinde geçirdiği tüm Düzce kamuoyu tarafından bilinen kişiler sokaklarda dolaşmaktadır. Suçsuzluğuna emin olduğumuz arkadaşlarımızı savunmak bizim asli görevimizdir. Birlik ve beraberliği sağlamanın tek yolu ve olmazsa olmazı adaletli davranmaktır. Biz bu tür soruşturmaların toplumsal huzurun ve barışın bozulmasına ve adalet duygusunun yara almasıyla sonuçlanacağına inanıyoruz. Biz terörün her türlüsü ile mücadelede devletimizin ve Türk milletinin yanındayız. Fakat son tutuklamalarla bu soruşturmaların ülkücülere yönelik bir kıyıma dönmesine göz yumamayız."

Yılmaz, Anayasa ile teminat altına alınan lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini savunarak, "Anayasal bağlamda eleştiri hakkını kullanan Abidin Gel arkadaşımızın terör propagandası yapmaktan tutuklanması Anayasal haklara aykırılık teşkil ettiğinden HSYK’yı da görevini yapmaya davet ediyoruz" dedi.





Görüntü Dökümü



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-Adliye önünde basın açıklaması



-İl Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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8)KAHRAMANMARAŞ' TAN SURİYE YE 47 TIR' LIK YARDIM

KAHRAMANMARAŞ'ta, Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Yardım Vakfı tarafından düzenlenen 'Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya' kampanyası kapsamında toplanan 47 TIR'lık yardım malzemesi Suriye’ye gönderildi.Doğukent Camisi önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Hasan Balbaba, düzenlenen kampanya kapsamında bir yılda 143 TIR yardım malzemesi toplanıldığını belirtti. Bir yıl önce başlattıkları kampanya kapsamında daha önce Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını anlatan Balbaba, "Bu yardım kampanyası kapsamında toplamda 143 TIR yardım Suriyeli kardeşlerimize gönderildi. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz, Suriyeli Müslüman ve soydaşlarının yanında olduğunu bu TIR'larla göstermiştir" dedi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua edilmesinin ardından yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar Suriye'ye uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TIR'lardan detay

- TIR'lardan alandan ayrılışı

- Törene katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-)

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9)HIRSIZLAR KAMERAYA RAĞMEN 22 TELEFONU ÇALDI

DENİZLİ'deki bir cep telefonu bayisine gece kapıyı kırıp giren yüzleri atkıyla sarılı 2 hırsız, güvenlik kameralarını fark etmelerine rağmen aldırmadı. İşletmedeki 4'ü müşteriye ait olmak üzere 22 cep telefonunu çalındı. Polis, hırsızların kimliklerini belirleyip yakalanmak için çalışma başlattı.



Olay, dün (çarşamba) saat 03.30'da, 15 Mayıs Mahallesi'ndeki cep telefonu bayinde meydana geldi. Telefonu bayiine önce yanındaki emlakçının kapısını kırarak iş hanına giren 2 hırsız, daha sonra Ertan Ünal'a ait 'Efe İletişim' adlı cep telefonu bayinin arka kapısı kırıp işletmeye ulaştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anlarda, yüzünü atkıyla kapatan şüpheliler, görüntülendiğini fark etmesine rağmen durmadı. Hırsızlardan biri, kameraya daha fazla görüntülenmemek için dizlerinin üzerine çökerek, telefonların bulunduğu yere doğru yöneldi. Ardından ellerine poşet alan hırsızlar, fenerlerle dolaplarda buldukları 22 cep telefonunu toplayarak işyerinden ayrıldı. Yaklaşık 6 dakika süren hırsızlık olayı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Sabah işyerine gelen Ertan Ünal, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı. İşyerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını aldı. Hırsızlık yapan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Ertan Ünal, işyerinden 4'ü müşterinin olmak üzere 22 cep telefonunun çalındığını, hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-Güvenlik kamera kayıtları



- Hırsızların girmesi ve ellerinde fenerlerle dolaşması



- Birinin dizlerinin üzerine çöküp ilerlemesi



- Ellerinde poşetlerle cep telefonlarını toplamaları

(Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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10)TÜRKMENLERE YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden yola çıkan yardım TIR'ı, Irak'ın Telafer kentindeki evlerini terk ederek Hatay'a sığınan Türkmenlere battaniye ve giyim eşyası götürdü.



Fethiye Belediyesi tarafından Irak'tan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Türkmenler için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi (FBKM) ile Fethiye Belediyesi'nin Göcek, Ölüdeniz, Karaçulha, Çiftlik ve Üzümlü ofislerinde battaniye ve giyim malzemeleri toplandı. Sıfır ya da temiz kullanılmış olmasına özen gösterilen eşyalar, bugün öğlen saatlerinde FBKM önünden TIR'a yüklendi.



Yola çıkan TIR'ı uğurlayan Fethiye Belediye Başkanı DP'li Behçet Saatcı, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Yardımların Hatay'a ulaşmasının ardından teşekkür ilanı vererek tüm eşya bağışlayanların ismini kamuoyuyla paylaşacağını anlatan Saatcı, "Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımız için giyim eşyalarıyla hijyen malzemeleri TIR'a yüklendi. İnşallah önce Altınözü Kaymakamlığı'na ulaştıracak, oradan da Türkmen kardeşlerimize dağıtılacak. Gönül arzu ederdi ki, bu tip yardımları gönderme pozisyonuna düşmeseydi ülkemiz. Maalesef bu coğrafyada kan ve gözyaşı var. Bizim yaptığımızda, kadim Anadolu kültürünün bir tezahürü. Evsiz barksız, ayakkabısız, kıyafetsiz yollara düşerek her şeyini orada bırakıp, IŞİD denilen beladan kaçarak ülkemize sığınan bu garip Türkmenlerimize Allah yardım etsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Eşyaların TIR'a yüklenmesi



- TIR'ın hareket etmesi



- Behçet Saatcı'nın açıklamaları

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()



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