(Yeniden) BEYLİKDÜZÜ'NDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KADIN EŞİ EVE GELİNCE ONUN SİLAHIYLA RASTGELE ATEŞ ETTİ
Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL, ()BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasındaki kadın eşi eve gelince onun ruhsatlı silahıyla rastgele ateş etti. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma olmazken, karı, koca ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olay,...
Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL, ()BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasındaki kadın eşi eve gelince onun ruhsatlı silahıyla rastgele ateş etti. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma olmazken, karı, koca ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Olay, saat 12.40'ta Kavaklı Mahallesi Vezirler Sokak'ta bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzman çavuş olduğu öğrenilen Recep E. (29), konuşmak için 7 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi Feride E. (39)'nin evine geldi. Bir süre görüşmenin ardından ikili arasında tartışma çıktı. Feride E. (39) eşine ait ruhsatlı silahla evin içinde rastgele ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ev içinde ateş eden Feride E. (39) ve Recep E. (29)'yi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de daire içinde inceleme yaptı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda daire içinde 2 el ateş edildiği belirlendi. Ekipler, daire içinde 2 boş kovan, 1 adet fişek bulurken, olayda kullanılan silaha el konuldu. Ekiplerin yaptığı araştırmada çiftin 4 defa Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Birimine müracaatlarının olduğu tespit edildi.
Görüntü Dökümü:
-Uzman çavuşun gözaltına alınması
-Olay yerinden ve binadan detaylar
-Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar
-Genel ve detaylar
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