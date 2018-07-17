Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

(YENİDEN) ADNAN OKTAR'A OPERASYON: 21 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Murat SOLAK / İstanbul,    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında  gözaltına alınanlardan 15'i kadın, 6'sı erkek 21 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler,...

(YENİDEN) ADNAN OKTAR'A OPERASYON: 21 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Murat SOLAK / İstanbul,   
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında  gözaltına alınanlardan 15'i kadın, 6'sı erkek 21 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü otobüsleriyle öğlen saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Plastik kelepçeyle otobüsten indirilen şüpheliler, pois eşiliğnde hastaneye girdi. Gözaltındaki kadınlardan bazılarının, kelepçeli ellerini yukarı kaldırarak kameralara poz verdiği görüldü. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çevik Kuvvet otobüslerine bindirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
----------------------
- Şüphelilerin polis otobüsüne bindirilmesi
- Bazı şüphelilerin gülümsemeleri
- Bazı şüphelilerin kelepçeli ellerini kaldırmaları
- Genel ve detay görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325