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YENİ YILA YAKLAŞIRKEN HİNDİ SATIŞLARI BAŞLADI 

Elif YAVUZ-Harun UYANIK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, () YENİ yıla sayılı günler kala hindi satışları başladı. Satıcılar, 5-10 kilo arası değişen hindileri 100-240 lira arasında satışa çıkardı. Halkalı Altınşehir’de yaklaşan yeni...

GÜNDEM 19.12.2019, 10:17
YENİ YILA YAKLAŞIRKEN HİNDİ SATIŞLARI BAŞLADI 

Elif YAVUZ-Harun UYANIK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, () YENİ yıla sayılı günler kala hindi satışları başladı. Satıcılar, 5-10 kilo arası değişen hindileri 100-240 lira arasında satışa çıkardı.
Halkalı Altınşehir’de yaklaşan yeni yıl sebebiyle hindi satışlarında artış başladı. Satıcılar ise satışlardan memnun. Hindi satıcısı, İbrahim Kısık, “Yılbaşı yaklaşıyor. Hindilerimiz geldi. Biz de satışa başladık. Bu yıl satışlar geçen yıla göre daha iyi. Fiyatlar biraz arttı ama talep çok. Fiyatlar 130 lira ile 240 arası. Geçen sene 100 ile 200 lira arasındaydı. Bizdeki hindiler 6 kilo ile 15 kilo arasında değişiyor. Alıcılar hindinin gagasına, kanat altına bakmalı. Gagaları kırmızı, gözleri cam gibi parlak olmalı. Tüylerine baktığınız zaman simsiyah ve parlak olmalı. Dinç ve diri olması lazım. Koltuk altlarının da sarı olması lazım. Tam yağlanmalı, rengini almalı" dedi.
Mehmet Atsız da satışların son haftada artacağını belirterek,  “Şu ana kadar 100 tane sattık. 350-400 tane hindimiz var. İşler yeni yeni açılıyor. Gelip gidiyorlar. Soran, alan, fiyat öğrenen var. Yılın son haftası satışlar artıyor. Yılbaşı için gelen de normal alan da var. 10 kişilik bir aileye 10-11 kiloluk hindi yeter" diye konuştu.

"BİR HİNDİNİN KANAT ALTLARI SARIYSA O HİNDİ DÖRT DÖRTLÜKTÜR"
Korkmaz Kızıldağ ise lezzetli bir hindinin renginden, duruşundan anlaşılabileceğini belirtti. Kızıldağ, “Geçen yıla göre düşüş var. Ama bizim de işimiz bu. Yeni yıl yaklaştığı zaman ekmeğimizin peşine düşüyoruz. Pek yeni yıl için gelen yok henüz. Gelen 10 müşterinin 2-3 tanesi yeni yıl için alıyor. Müşteri güzel hindi seç deyince parlaklığına, kilosuna, kanat altındaki sarılığa bakıyoruz. Bir hindinin kanat altları sarıysa o hindi dört dörtlüktür afiyetle yiyebilirsiniz" dedi.
Yılbaşı için hindi almaya gelen müşterilerden Serkan Adım ise, “Yoldan geçerken gördüm, merak ettim. Fiyatta da anlaşırsak almayı düşünüyoruz. Yılbaşında sofralarda olmazsa olmaz. Çocuklar hindi işitiyorlar artık televizyonda mı gördüler bilmiyorum. Yılbaşını evde olacak dışarısı çok pahalı" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Hindilerden detaylar
-Vatandaş ve satıcı röp
-Muhabir Anonsu (Elif YAVUZ)
 

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