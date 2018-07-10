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Yeni kabine yemin etti

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yemin etti. Meclis Genel Kurulu, TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni bakanların yemin...

Yeni kabine yemin etti
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yemin etti.

Meclis Genel Kurulu, TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni bakanların yemin töreni için toplandı. Yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmasının ardından kabine üyeleri tek tek kürsüye gelerek yemin etti.

Genel Kurul'da ilk yemini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ardından sırasıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı  Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yemin etti.

Kabinenin yemin törenini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün yeni görevlerine atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da izledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yemin ederken CHP milletvekillerinin birçoğu dışarı çıktı. Yemin töreni öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da, "Ülkemizin en genç kabinesi. İnşallah bu enerji ve motivasyon ile ülkemizi daha yukarı taşıyacaktır" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yemin töreni sonrasında gazetecilere, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yemin töreni canlı
-Hulusi Akar açıklama
-Mehmet Kasapoğlu açıklama

Haber - Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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