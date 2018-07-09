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YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNİN İLK KABİNESİ BELLİ OLDU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Yeni kabinede parlamentodan 4 isim yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini...

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNİN İLK KABİNESİ BELLİ OLDU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Yeni kabinede parlamentodan 4 isim yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Buna göre kabinede yer alan bakanların listesi şöyle: 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı:Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı:Berat Albayrak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı:  Mehmet Cahit Turan
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Tarım ve Orman Bakanı:Bekir Pakdemirli
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

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Haber: Nursima KESKİN/ANKARA, ()

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