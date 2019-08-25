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Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı (2)

TUTUKLANDI Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde...

GÜNDEM 24.08.2019, 14:11
Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı (2)


TUTUKLANDI

Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Ahmet Yırtıcı'nın adliyeden çıkarılışı
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80,2  MB

Haber:Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

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