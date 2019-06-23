Yeni askerlik sistemi kanunu oylanacak

TBMM'de bu hafta, geçen hafta görüşmeleri tamamlanan, 'Askeralma Kanunu'nun oylaması yapılacak, yasa aynı gün Cumhurbaşkanlığı’na havale edilecek. Yargı Paketi ile ilgili yasa teklifinin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda; geçen hafta görüşmeleri tamamlanan ve 1927 yılından beri ilk kez köklü değişiklik yapılan Askeralma Kanunu’nun tümü üzerindeki oylamalar yapılacak. Kanunun, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin oyları ile geçmesi bekleniyor. Askeralma Kanunu'nun, daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na gönderilerek onaylanması ve Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanması bekleniyor.

İLKOKUL BAŞLAMA YAŞI 69 AY OLUYOR

TBMM Genel Kurulu’nda Salı günü, geçen hafta komisyonda kabul edilen Milli Eğitim Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek. Teklifle, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenleniyor. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak; ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

YARGI PAKETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, 'Yargı Reformu' ile ilgili ilk değişiklik paketinin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 3 ayrı paket olarak Meclis'e sunulması beklenen ve yaklaşık 20 madde olarak düşünülen ilk yargı paketi içeresinde Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu ve Pasaport Kanunlarında değişiklik öngörülüyor. TBMM’de bu hafta kurulan araştırma komisyonları çalışmalarına devam edecek.

Haber: Besti KARALAR/ ANKARA, ()