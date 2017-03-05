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Yedek parça üreten fabrikada çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrika çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yedek parça üreten fabrikada çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrika çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde, Kartepe'de otomotiv yedek parça üretimi yapan bir fabrikanın sevkiyat ve satın alma bölümünde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangına başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kartepe'de bulunan itfaiye ekipleri müdahale ederken, daha sonra diğer ilçelerden de takviye istenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında otomotiv yedek parçaları ile paletler yandı. Pazar günü olması nedeniyle fabrikada çalışmanın olmadığı bildirilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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