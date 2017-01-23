YAZLIKTA ÖLEN İKİ GENÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Haber: Enver ALAS - Günseli KENARLI / Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde bir yazlıkta ölü bulunan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Tolunay Ergül ile arkadaşı 22 yaşındaki Ecenur Sülfe, İstanbul'da gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Kültür Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Hazırlık Sınıfı öğrencisi Tolunay Ergül için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda taziyeleri, başta baba Ercan Ergül olmak üzere Ergül ailesi kabul etti. Acılı aile burada tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.

ARKADAŞLARI TABUTU OMUZLADI

Törene Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile Ergül ailesinin yakınları ve Tolunay Ergül'ün arkadaşları katıldı. Helallik alınmasının ardından Ergül için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Tolunay Ergül'ün tabutu arkadaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Tolunay Ergün, Kazlıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SÜLFE'NİN CENAZESİ MERKEZ EFENDİ CAMİİ'NDE

22 yaşındaki Ecenur Sülfe'nin cenaze namazı da Merkez Efendi Cami'nde kılındı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Sülfe'nin yakınları ve arkadaşları katıldı. Sülfe cenaze namazının ardından Topkapı Maltepe Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cami avlusundan görüntüler

-Baba Ercan Ergül'ün taziyeleri kabul etmesi

-Tolunay'ın cenazeye katılan arkadaşları

-Babanın gözyaşı dökmesi

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Genel ve detaylar