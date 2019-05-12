Yazar Demirağ'a saldırıda 2 kişi gözaltına alındı (2)

FİRARİ 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDİ

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ, dün akşam evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Yaralanan Demirağ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin 6 kişi olduğu ve A.A. ile N.İ.'nin yakalandığı ve öte yandan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gece saatlerinde yapılan çalışmalarda, firari olarak aranan F.Ç, A.D, O.Ç ve E.Y. de gözaltına alındı. Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.





