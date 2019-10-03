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YAVRULARI TAHLİYE EDİLEN BİNADA KALAN KEDİNİN YARDIMINA MAHALLELİ KOŞTU

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () Sultangazi'de depremin ardından tahliye edilen ve mühürlenen bina yavruları kalan anne kedi içeriye giremeyince uzun süre kapı önünde bekledi. Anne kedinin miyavlamarını duyan mahalleli durumu anlayarak, ekiplere...

GÜNDEM 03.10.2019, 12:43
YAVRULARI TAHLİYE EDİLEN BİNADA KALAN KEDİNİN YARDIMINA MAHALLELİ KOŞTU

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()
Sultangazi'de depremin ardından tahliye edilen ve mühürlenen bina yavruları kalan anne kedi içeriye giremeyince uzun süre kapı önünde bekledi. Anne kedinin miyavlamarını duyan mahalleli durumu anlayarak, ekiplere haber verildi. Kedinin yavruları zabıta ekipleri tarafından binadan çıkarılarak, annelerine teslim edildi.
Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'ndeki 4 katlı bina 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra mühürlenen binanın önünde sürekli miyavlayan bir kediyi fark eden mahalleli seferber oldu. Kısa bir süre sonra kedinin 3 yavrusunun binada kaldığı anlaşıldı. Vatandaşların bilgilendirmesi üzerine zabıta ekipleri binanın mührünü kırarak, içeride kalan 3 yavru kediyi kurtardı. Anne kedinin 4 katlı binanın kapısında sürekli miyavlaması ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.  

Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Bina önünde bekleyen kedi
-Kedinin miyavlaması


 
 

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