YAVRU KÖPEĞİ KURTARMA ÇALIŞMALARI 8. GÜNÜNDE

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - İstanbul

Beykoz Dereseki Mahallesi'ndeki sondaj için açılan 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarma çalışmaları sürüyor. 8 gün önce kuyuya düşen yavru köpeği kurtarmak için itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) ekipleri ile hayvanseverler seferber oldu. Sadece yaşayabileceği kadar yemek ve su verilen köpeğin kurtarılması için ekipler çeşitli yöntemler deniyor. İtfaiye kamerası aracılığıyla kuyudan görüntü alındı. Bu görüntü eşliğinde hayvan kement ve file aracılığıyla kurtarılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 15 kişinin hayvanı kurtarmak için bölgedeki çalışması sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-İtfiaye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları

-Çalışma alanı

-Hayvanseverler

-Genel ve detay