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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Fuat Oktay başkanlığında toplanacak 

  YATIRIM Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, (YOİKK) yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak. Toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbir ve takvim belirlenecek. Çalışma usul...

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Fuat Oktay başkanlığında toplanacak 

 

YATIRIM Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, (YOİKK) yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak. Toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbir ve takvim belirlenecek.

Çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla belirlenen YOİKK, yeni yapısıyla yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak. Kurulda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut yer alacak.

'REFORM SÜRECİNE İLİŞKİN FAALİYETLER BELİRLENECEK'

Toplantıya sivil toplum örgütlerini temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak da katılacak.

Toplantıda, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirleri kapsayan reform sürecine ilişkin, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ve takvim belirlenecek.

 

ANKARA, ()

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