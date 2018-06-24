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YAŞLI VE ENGELLİLERİN ZOR ANLARI; EMEKLİ ALBAY SANDIĞA KUCAKTA GÖTÜRÜLDÜ

Haber-Kamera:  İlknur SARGUT - Hüseyin ÇAKMAK - Selin GÜRSEL/İSTANBUL, () Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'na oy kullanmaya gelen emekli kıdemli albay doktor Suat Tolgay, okulda tekerlekli sandalye olması nedeniyle çevredekiler...

YAŞLI VE ENGELLİLERİN ZOR ANLARI; EMEKLİ ALBAY SANDIĞA KUCAKTA GÖTÜRÜLDÜ

Haber-Kamera:  İlknur SARGUT - Hüseyin ÇAKMAK - Selin GÜRSEL/İSTANBUL, ()
Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'na oy kullanmaya gelen emekli kıdemli albay doktor Suat Tolgay, okulda tekerlekli sandalye olması nedeniyle çevredekiler tarafından kucaklanarak oy kullanacağı sandığa götürüldü.
Kızı Belda Tolgay ile okula gelen 93 yaşındaki Suat Tolgay, zor anlar yaşadı. Babasını sandığın bulunduğu sınıfa götürmekte zorlanan Belda Tolgay yetkililerle tartıştı. Belda Tolgay, "Yaşlılara nasıl yardım yapıyorlar anlamıyorum. Benim annem de oy kullanmaya geldi. Annem de babam da emekli doktor. Babam emekli askeri doktor. Sadece bir tane tekerlekli sandalye istiyoruz. İki yaşlım var benim ve tek başınayım" dedi. Yaşlı adam bir süre okulun önündeki bankta oturduktan sonra tekerlekli sandalyenin gelmemesi üzerine vatandaşlar tarafından kucaklanarak oy kullanacağı sınıfa götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Okuldan genel görüntü 
-Seçmenlerden detaylar
-Emekli Albay'ın okula gelişi 
-Tekerlekli sandalye tartışması 
-Röportaj 
-Okula kucakta taşınması

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