Yaşlı bakım evinde yangın korkuttu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım evinde yangın çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte bakımevinde kalan yaşlılar tahliye edildi. Yaşlıların sokak kenarına yerlere yatırılması dikkat çekti. Bakımevinden çıkartılıp dışarıda yatan yaşlı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede gelip yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili Ankara Valiliği’nden açıklama geldi. Açıklamada, “Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır” denildi.