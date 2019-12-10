istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

YAŞI KÜÇÜK, TEDAVİSİ BÜYÜK

KALBİNDE ritim bozukluğu olan ve 4 yılda 11 kez elektroşok almak zorunda kalan lise öğrencisi Ramazan Ongun (16), normalde erişkin hastalarda kullanılan bir yöntemle tedavi edilen ilk çocuk vaka oldu. Denizli’de yaşayan Ramazan’da 4 yıl...

GÜNDEM 10.12.2019, 15:19
YAŞI KÜÇÜK, TEDAVİSİ BÜYÜK
KALBİNDE ritim bozukluğu olan ve 4 yılda 11 kez elektroşok almak zorunda kalan lise öğrencisi Ramazan Ongun (16), normalde erişkin hastalarda kullanılan bir yöntemle tedavi edilen ilk çocuk vaka oldu.

Denizli’de yaşayan Ramazan’da 4 yıl önce, erişkinlerde çok sık rastlanan ama çocuklarda nadir görülen bir kalp ritim bozukluğu türü tespit edildi. 'Atriyal fibrilasyon' (AF) adı verilen bu hastalığın tedavisi erişkinlerde kasıktan girilip kalpte ritim bozukluğuna yol açan alanın yakma ya da dondurma ile devre dışı bırakıldığı 'ablasyon' yöntemiyle yapılıyor. Ama Ramazan için tek çare büyüyene kadar ilaç kullanması ve ritim bozukluğu ataklarında elektroşok tedavisi görmesiydi.

Ramazan’ın hastalığı ilaca dirençli çıkınca 4 yıl içinde tam 11 kez elektroşok aldı. Doktorlar, aslında erişkinlerde uygulanan tedaviyi ona da uygulamak zorunda kaldı ve Ramazan, Türkiye’de ilk kez 'ablasyon yöntemiyle tedavi olan AF hastası bir çocuk hasta' olarak literatüre girdi.

HEM FİZİKSEL HEM MENTAL OLARAK ÇOK ETKİLENMİŞTİ

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Ergül, "11 defa elektroşok almış bu çocuk. Hem sosyal hem mental olarak çok etkileniyordu. İlaca da dirençli çıktı hastalığı. O nedenle aslında erişkin AF hastalarında uyguladığımız yöntemi ilk kez bir çocukta uygulamış olduk" dedi.

DONDURARAK DÜZELTTİK

Doç. Dr. Ergül, "Aslında çoğu zaman erişkinlerde görülen AF ritim bozukluğunu, kalbinde hiçbir doğumsal anomali olmayan çocuklarda çok nadir görürüz. Ablasyon tekniğini biz aslında ritim bozukluğunu yok etmek için kullanıyoruz. Biz çocuklarda genellikle taşikardilerde, Wolff Parkinson White sendromu dediğimiz, bazen ani ölümlere yol açan ritim bozukluklarında kullanıyoruz. Ama çocuk hastada AF tedavisi için ablasyon yöntemi daha önce hiç kullanılmamıştı. Ramazan’da, kalbin sağ kulakçığından sol kulakçığına geçerek akciğerden dönen toplardamarların ağızlarında dondurma yöntemini kullandık. Yani kriyoablasyon yaptık. Normalde çocuk hastalarda elektroşok ve ilaç kullanılır. Ama Ramazan’da bütün bu tedavilere direnç gelişti. O nedenle bu yolu seçmek zorunda kaldık" diye konuştu.

ŞOK YEDİKTEN SONRA 2-3 GÜN UYUYAMIYORDUM

Daha ortaokuldayken AF ritim bozukluğu teşhisi alan Ramazan Ongun ise yaşadıklarını şöyle özetledi:

"İlk önce çarpıntılarım geliyordu. Birden hızlanıyordu kalbim. İlk olduğunda direkt çocuk kardiyolojiye gittik. EKG çektiler, ondan sonra kontrol altında tutuldum. Lise 1'deyken ilk elektroşokumu aldım. Yoğun bakımda kaldım. Ondan sonra yılda bir, derken ayda bir, sonunda haftada bire kadar düşmüştü elektroşok tedavisi sıklığı. İlaçla olmayacağı anlaşılınca Denizli’den buraya yönlendirdiler. Bayıltarak yapsalar da bazen uyutucu ilaç az geliyordu ve çok canımı yakıyordu. Hem mental, hem fiziksel olarak çok yoran bir işlem. 2-3 gün uyuyamadığım oluyordu. Günlük hayatımda asosyal olup evden dışarı çıkmaz hale gelmiştim. grip bile olsam normal ilaç kullanamıyordum çünkü kalp ritmimi bozuyordu. O yüzden en hafif hastalığı bile ağır geçiriyordum. Okuldan derslerden çok geri kalmıştım."

ÇARPINTILARI OKUL HAYATINI KÖTÜ ETKİLEDİ

Ramazan’ın annesi Fatmana Ongun ise Ramazan’ın hastalığı nedeniyle eğitim hayatının da çok olumsuz etkilendiğini söyleyerek, "Bu yıl sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacak mecburen. 2 yıl ilaç tedavisi gördü. Ondan sonra tekrar başladı çarpıntıları. İlk olduğunda okuldan aradılar fenalaştı diye. Hastanede kardiyoversiyon (elektroşok) yapıldı. Sonra 2-3 ayda bir elektroşok almak zorunda kalmaya başladı. Sonraları daha da sıklaştı ve neredeyse haftada bire kadar indir. Denizli’deki doktorumuz buraya yönlendirildi ve bu işlemle oğlum tedavi oldu" dedi.

Goruntu dökümü:

Ramazan Ongun röportajı
Annesi Fatmana Ongun röportajı
Doç. Dr. Yakup Ergül röportajı
Anjiyo odası detay görüntüler
Genel görüntüler
 

Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
İmsak 06:39
Güneş 08:11
Öğle 13:02
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9