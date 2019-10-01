YAŞAR İPEK ADLİYEYE GELDİ (1)

Haber-Kamera: Özden ATİK/İSTANBUL,()

Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaptığı gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilen şarkıcı Yaşar İpek teslim olmak üzere adliyeye geldi.

Görüntü dökümü:

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-Adliye gelişi

-İpek'in açıklaması