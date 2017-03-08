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YAŞAR BÜYÜKANIT HASTANEYE KALDIRILDI / ek bilgilerle

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Uğur AYAZSIN / İstanbul Kadıköy'de eşiyle yürüyüş yaparken rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anestezi Yoğun...

YAŞAR BÜYÜKANIT HASTANEYE KALDIRILDI / ek bilgilerle

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Uğur AYAZSIN / İstanbul

Kadıköy'de eşiyle yürüyüş yaparken rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözetim altında tutulan Büyükanıt gece saatlerinde durumu normale dönünce Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne alındı.

Büyükanıt'ın kızı Bengü Caymaz Büyükanıt da hastaneye geldi. Hastaneden Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Büyükanıt'ın kızı hastaneye girerken korkulacak bir şey olmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Bengü Caymaz Büyükanıt'ın hastaneye girişi

-Hastaneden detay-ek

07.03.2017 - 18.56 Haber Kodu : 170307223

07.03.2017 - 18.59 Haber Kodu : 170307228

07.03.2017 - 19.14 Haber Kodu : 170307230

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