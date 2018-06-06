Yasadışı dershane işleten FETÖ üyelerine gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, () ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı dershane işlettikleri tespit edilen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FETÖ ile irtibatlı kişiler tarafından 7 farklı adreste yasadışı dershane faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam etmektedir" denildi.