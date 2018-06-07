YASADIŞI BAHİS OYNATANLARA HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON





* 23 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında



Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışı bağlantılı web siteleri üzerinden yasadışı sanal bahis oynatan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından 15 Mayıs günü İstanbul, Adıyaman, Karaman, Ordu, İzmir, Manisa, Muğla, Balıkesir ve Kocaeli'de özel harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İstanbul'da Kağıthane, Eyüpsultan, Sancaktepe, Ataşehir, Üsküdar, Gaziosamnpaşa, Kadıköy, Bağcılar, Sarıyer, Sultangazi, Arnavutköy ilçelerinde de arasında bulunduğu adreslere yapılan baskınlar kapsamında 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 29 cep telefonu, 5 bilgisayar ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 30 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 4 'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 MİLYONLUK KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri yurtdışı bağlantılı web siteleri üzerinden yasadışı sanal bahis oynatan şüphelilerin ilk belirlemeye göre 15 milyon lira kazanç sağladıklarını belirledi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüler polis helikopterinin baskın yapılacak adresleri havadan görüntülemesiyle başlıyor. Ardından özel harekat polisleri evlere girerek operasyonu başlatıyor. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Bahis sitelerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Özel Harekat ekiplerinden görüntü

-Helikopter'den görüntü

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Şüphelilerin sağlık kontrolü ve adliyeye sevk edilmesi



AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar





