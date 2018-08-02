YAŞ üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
Görüntü dökümü
-Ziyaretten genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Görüntü dökümü -Ziyaretten genel ve detaylar ANKARA ()
02 Ağustos 2018 Perşembe 14:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
Görüntü dökümü
-Ziyaretten genel ve detaylar
ANKARA ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:51
|05:53
|13:22
|17:16
|20:28
|22:14
bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar