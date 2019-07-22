YARGITAY BAŞKANI İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL()

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, tavsiyelerde bulunduğu konuşmasında öğrencilere sevdikleri işi yapmaları gerektiğini anlatarak, "İnsan sevmediği işi yaptığında başarılı olması mümkün değildir ve onu mutsuz kılar" dedi.

İBN Haldun Üniversitesi, öğrencilerin meslek seçimlerine destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 'Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi' programını düzenledi. Programa katılan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, öğrencilere tecrübelerini aktardı.

"İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTE OKUMAK İKİ ÜNİVERSİTE OKUMAK DEMEK"

İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnsanın kendini bilmesi kendini tanıması ve içerisinde yaşadığı toplumu çok iyi bilmesi gerekiyor. Sosyal bilimlerin temelinde de bu var. İnşa var. İnsanı tanımak var. İnsanı önceleme var. Bir kültürün üretilmesi, yaşatılması ve medeniyetlerin inşa edilmesi işte sosyal bilimlerin önemli bir misyonudur." dedi.

"İstanbul'da üniversite okumak iki üniversite okumak demek" diyen Kasapoğlu, "İstanbul'un sunduğu imkanları, sosyal anlamda, kültürel anlamda pek çok zenginlikleri yaşama imkanı veren bir dünya şehri. Üniversitenizin sağlayacağı imkanların yanında, İstanbul'un kültür havasından mutlaka beslenmeyi ihmal etmemek lazım" ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, konuşmasının sonunda öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2019 gönüllülük yılına katılmaya davet etti.

"İNSAN SEVMEDİĞİ İŞİ YAPTIĞINDA BAŞARILI OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise öğrencilere, sevdikleri işi yapmaları gerektiğini anlatarak, "İnsan sevmediği işi yaptığında başarılı olması mümkün değildir ve onu mutsuz kılar" dedi. Öğrencilere Yargıtay Başkanlığı ile ilgili deneyimlerini aktaran Cirit, "1978 yılında üniversitenden mezun olduğumda hukuk, hakim savcılık istemekle birlikte İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olmak için müracaat etmiştim. Ama olmadı. Sonra buraya geldik. İlk görev yerim Hakkari'ydi. Hakkari'den sonra askerliği Şavşat'ta yaptık. Tekrar bakanlığa geldiğimizde, artık bizi memlekete verin dedim. Sen 'Suriye sınırını yapmadın dediler'. Bir de orada görev yaptık. Türkiye'de görmediğim vilayet kalmadı" diye konuştu.

“HİÇ BİR MESLEK İŞSİZLİĞE ADAY DEĞİLDİR"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan da, "Bugünün şartlarında öğrenci olsaydınız, değerlendirme şartlarınız değişir miydi?" sorusuna, “Değişirdi. Sosyal bilimi isterdim. Çünkü o zaman kendinizi tanımıyorsunuz. Ben sosyal bilimin kendime çok yakıştığını düşünüyorum" yanıtını verdi. Arıcan, öğrencilerin tercih yaparken önce yüreğinin sesini dinlemesi gerektiğini söyleyerek, “Şunu unutmasınlar ki, hiçbir meslek işsizliğe aday değildir. Her meslek kendi işini yaratır. 'Her arz kendi talebini yaratır', ekonominin bir sözüyle bitireyim. Onlar kendi talebini zaten yaratır. Dilleriyle, birikimleriyle, ailelerinden getirdikleri kültürleriyle, yaşam biçimleriyle, dinlenebilir olmalarıyla zaten kendi talebini yaratır." ifadelerini kullandı.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, konuşmasının ardından Yargıtay Başkanı Cirit'e İbn Haldun tarafından tasarlanan siyaset dairesi adı verilen tabak plaket hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan genel ve detaylar

-Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

-İsmail Rüştü Cirit'in konuşması

-Erişah Arıcan'ın konuşması

-Bilal Erdoğan'ın plaket vermesi



