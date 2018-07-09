Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır:...

 YARALILAR O ANLARI ANLATTI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / Çorlu   Tekirdağ Çorlu'da yaşanan tren kazasının ardından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralıların tedavisine devam ediliyor. YARALILAR OLAY ANINI ANLATTI Olay anını hatırlamayan...

 YARALILAR O ANLARI ANLATTI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / Çorlu  
Tekirdağ Çorlu'da yaşanan tren kazasının ardından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralıların tedavisine devam ediliyor.

YARALILAR OLAY ANINI ANLATTI
Olay anını hatırlamayan 20 yaşındaki Emre Kocaağ, “Uyandığımda yerde yatıyordum. Ağrım var" diye konuştu. 
Edirne Uzunköprü'den kızı ile Çerkezköy'e giden 47 yaşındaki Türkan Sar ise, “Gördüğüm kadarıyla tren hızlı gidiyordu. Tren birden bire fren yapınca hepimiz savrulduk tren içerisinde. Trenden arka vagon kopmuştu. Boş olanlar yardımcı oldu çıktık trenden. Bekledik bir süre gelen giden yok diye. Sonra köylüler motorlar bizi ambulanslara kadar getirdi" diye anlattı.

KÖYLÜLER YARDIM ETTİ
Yeğeni yaralanan Mikail Yiğit, kaza sonrasında hemen olay yerine gittiklerini, yaralılara köylülerin yardım ettiğini belirterek, “Mahşer kelimesi belki az kalır, insanın yaşamak istemeyeceği şeyler. İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90'ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır" dedi. 

Görüntü Dökümü:
---------------------
- Hastane önünde bekleyenlerin görüntüsü

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325