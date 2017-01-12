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YARALI MARTIYA VETERİNER MÜDAHALESİ

İSTANBUL Eyüp'te vatandaşların yaralı olarak bulduğu martı hayvan ambulansıyla alınarak veteriner tarafından tedavi edildi. Silahtarağa mahallesinde bir evin bahçesinde yaralı bir martının uçamadığını fark eden vatandaşlar, durumu...

YARALI MARTIYA VETERİNER MÜDAHALESİ

İSTANBUL

Eyüp'te vatandaşların yaralı olarak bulduğu martı hayvan ambulansıyla alınarak veteriner tarafından tedavi edildi.

Silahtarağa mahallesinde bir evin bahçesinde yaralı bir martının uçamadığını fark eden vatandaşlar, durumu Eyüp Belediyesi Beyaz Masa'ya bildirdi. Vatandaşlar, ekipler gelene kadar martıyı bulunduğu yerden alarak bir kutu içinde evlerine götürdü.

Verilen adrese giden ekipler, yaralı martıyı hayvan ambulansına aldı. Bitkin olduğu görülen yaralı martıya veteriner hekimler, ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Eyüp Belediyesi Hayvan Kliniğine götürülen yaralı martı tedavi edildi. Martının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Hayvan ambulansının hareket etmesi

-Ekiplerin yaralı martıyı almaları

-Yaralı martının tedavi edilmesi

 

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