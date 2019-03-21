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Yangında binada mahsur kalan 5 kişi son anda kurtarıldı

  ANKARA'da 4 katlı binanın 3'üncü katında, iddiaya göre televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında, binada mahsur kalan 5 kişi çevredekiler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye sağlık ekipleri...

Yangında binada mahsur kalan 5 kişi son anda kurtarıldı

 

ANKARA'da 4 katlı binanın 3'üncü katında, iddiaya göre televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında, binada mahsur kalan 5 kişi çevredekiler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Altındağ ilçesindeki Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Karapürçek Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Hasan Karan'a ait dairede, iddiaya göre eski modil televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Evden çıkan dumanların binayı sarması nedeniyle, bazı apartman sakinleri içeride mahsur kaldı. Hasan Karan ile eşi ve çocuğu, çevredekilerin yardımıyla binadan çıkarıldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katta oturan ve içeride mahsur kalan 2 kişiyi de itfaiye merdiveniyle kurtardı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Apartman sakinlerinden Ramazan Sözen, "Yangın olduğunu görünce ilk başta elektriği ve doğalgazı kapattık. Sonra üst kata çıktık. Ailesi kurtulmuştu ama içeride 3 yaşında bir erkek çocuğu vardı. Annesinin yardımıyla o çocuğu dışarı çıkardık. Sonra zaten itfaiye ekipleri geldi. Üst katta mahsur kalanlar vardı, itfaiye ekipleri onları da balkondan kurtardı" dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
-Yangından görüntü
-Dumandan etkilenenlerden görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Apartman sakine Ramazan Sözen ile röp
-Detaylar
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-

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