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YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR; 17 KİŞİ MERDİVENLE KURTARILDI-1

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL Ümraniye'de 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin  yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması...

YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR; 17 KİŞİ MERDİVENLE KURTARILDI-1

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL
Ümraniye'de 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin  yarıdımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Binada mahsur kalanlardan görüntü
-Dumandan etkilene 2 kadının görüntüsü
-Ambulansta müdahale edilmesi
-Binadan yükselen duman
-Mahsur kalanların kurtarılması
-Merdiven aracıyla indirilmesi
-Mahsur kalan bir kadının tepkisi
-Merdiven aracıyla indirilmeleri
-Vatandaşlarla röp
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Detaylar

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