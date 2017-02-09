YANAN TRAFO OSMANBEY'İ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul

Şişli'de elektrik trafosu patlayarak alev alev yandı. Trafodaki alevler itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Yanan elektrik trafosu nedeniyle Osmanbey'e elektrik verilemiyor.

Şişli, Osmanbey Kodaman Sokak'ta bulunan elektrik trafosunda saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm trafoyu sardı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektriğin kesilmesinden sonra trafoya köpük sıkarak alevleri söndürdü.

Trafonun yanması nedeniyle Osmanbey'e elektrik verilemiyor. Elektriksiz kalan esnaf, jeneratörlerini çalıştırarak elektrik elde etti.

Esnaf Salih Alioğlu "Trafo patladığı için elektrikler gitti. Burası alt üst oldu. Biz de jeneratörü çalıştırıyoruz. İş de yok ama çalıştıracağız" dedi.

TRAFO YANGINI KAMERADA

Mahallelerindeki trafonun yandığını görenler de bu durumu cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde yanan trafodaki alevlerin tüm trafoyu sarması, yaşanan patlama ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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(Cep Telefonu)

Yanan trafodan görüntü

Alevlerin trafoyu sarması

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Trafodan patlama sesinin gelmesi

(Aktüel Görüntüler)

-Yanmış trafo

-BEDAŞ ekiplerinin incelemeleri

-Jeneratörlerini çıkaranlar

-Karanlıkta bekleyen esnaflar

-Esnaf ile röp.

-Genel ve detaylar









