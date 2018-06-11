YANAN FABRİKADAKİ ÇÖKMELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

- Fabrikadaki son durumunun havadan görüntüleri
Haber-Kamera: Ersan SAN - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, ()
Davutpaşa'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Sogutma çalışmaları süren binada yer yer çökmeler meydana geldi. Çökmeler nedeniyle itfaiyenin binanın alt katlarına giremediği öğrenildi. Sogutma çalışmalarının ardından binada yıkım çalışması yapacağı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Binadaki çöken yerlerin havadan görüntüsü
-Çalışmalardan görüntüler
-Çöken alanların görüntüsü
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