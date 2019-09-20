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Yanan fabrika'da enkaz kaldırma çalışmaları başladı
Tuzla'da yanan fabrikanın enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
GÜNDEM 19.09.2019, 14:18 Teyfik Symonidis
Tuzla'da yanan fabrikanın enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
Tuzla'daki kimya fabrikasında dün saat 11.40'ta çıkan yangın akşam saatlerinde söndürülmüştü. Sabah saatlerinde soğutma çalışmaları da tamamlanan fabrikanın enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Dün itfaiyenin müdahalesi sırasında fabrikadaki patlamada metrelerce havalanarak itfaiye aracının üzerine düşen yakıt tankı da fabrikanın yanına kaldırıldı. Fabrikanın enkazında olay yeri inceleme ekiplerinin de çalıştığı görüldü. Yangına müdahale edilmesiyle birlikte fabrikanın önündeki çamurla kaplanan cadde belediye ekipleri tarafından temizlendi. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında önlem olarak itfaiye araçlarının da beklediği görüldü.
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