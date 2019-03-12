Yamaçtan apartmanın bahçesine düşen taş ve kayalar korkuttu

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde çocuk oyun parkının yamacından koparak apartmanın bahçesine düşen taş ve kaya parçaları, bina sakinlerini tedirgin etti. Apartman yöneticisi Ramazan Akbıyık, çocukların oyun oynadığı bahçeye taşların düştüğü alanda istinat duvarının yükseltilerek önlem alınmasını istedi.

Yeşiltepe Mahallesi, 431'inci sokakta bulunan Öztürk Apartmanı'nın bahçesinin 2,5 metrelik istinat duvarının üst tarafında, çocuk oyun parkının yamacından kopan taş ve kaya parçaları, bahçeye düştü. 12 ailenin oturduğu binada bulunan çocukların oyun oynadığı bahçeye düşen taş ve kayalar, bina sakinlerini korkuttu. Apartmanın yönetiminin ilgili kurumlara başvurmasına rağmen önlem alınmadı. Çocuklar, zaman zaman taşların düşmeye devam ettiği alanda oyun oynamaya devam ediyor.

Apartman yöneticisi Ramazan Akbıyık, apartmanın arka tarafındaki Jandarma Şehit Er Ali Koç Parkı’nın kayalık olan yamacından kopan taş ve kaya parçalarının, binanın bahçesine düştüğünü söyledi. Akbıyık, durumu belediye ve diğer kurumlara bildirmelerine rağmen 2 haftadır önlem alınmadığını belirtti. Akbıyık, "Hergün korku içindeyiz. Ara ara küçük küçük taşlar yamaçtan bahçeye düşmeye devam ediyor. Çocuklarımızın başına burada bir şey gelecek diye çok korkuyoruz. Belediyeyi aradım, Fen İşleri Müdürlüğü'ne durumu bildirdiklerini söylediler; ama 2 haftadır gelen giden yok" dedi.

Apartmanın çevresindeki istinat duvarının yükseltilmesi gerektiğini anlatan Akbıyık, "Bizim duvar 2,5 metre yüksekliğinde. Duvarın yeniden ele alınıp yükseltilmesi ve yamaçta tedbir alınması gerekiyor. Çocuklarımız bahçede oyun oynamaya korkuyor. Biz de izin vermiyoruz zaten" diye konuştu.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün ise gerekli yerlere müracaatlarını yaptıklarını söyleyerek, "Zamanla gevşeyen kayalar binaların otoparkına ve çocukların oyun alanına düşmeye başladı. Bu da araçlara ve çocuklara zarar veriyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bahçeden görüntü

-Taş ve kaya parçalarından görüntü

-Bina sakinleri ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, ()-